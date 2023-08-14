Большинство россиян хотя бы раз ходили на пикник в этом году

В этом году 87% россиян хотя бы раз устраивали себе отдых на природе с угощением. Это показало совместное исследование Fix Price и Ромир, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Причем москвичи делали это чаще жителей Санкт-Петербурга: 89% против 83%. При этом 43% были на пикнике в этом сезоне 2-3 раза, 30% – один раз и 24% – более 4 раз. Чаще всего на пикники ходят люди в возрасте 18-24 года (93%), а также 55-64 лет (91%).

Что касается компаньонов, то большинство опрошенных сообщили, что предпочитают отдыхать на природе с друзьями (58%) и «вторыми половинками» (57%), а вот домашних животных на пикники берут лишь 7%.

В топ-5 продуктов питания, которые россияне покупают для пикников, входят вода, мясо и рыба, овощи, бутерброды, а также фрукты и ягоды. А вот алкоголь занимает только седьмую строчку по популярности ответов. Среди возрастных групп чаще других на пикники алкогольные напитки берут россияне в возрасте 45-54 лет (60%), а реже всех — в возрасте 35-44 лет (41%).

Из непродовольственных товаров в списке наиболее популярных товаров для пикника значатся одноразовая посуда (78%), мангал и шампуры (75%), угли (64%), предметы для физической активности (40%) и портативная электроника (36%). Каждый десятый берет с собой музыкальный инструмент (например, гитару).

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