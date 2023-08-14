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Таможенники задержали россиянку, прилетевшую из Турции с копиями брендовых украшений

Россиянка пыталась ввезти в страну без декларации 500 ювелирных украшений

В Минеральных водах остановили туристку, вернувшуюся из Турции с незадекларированными украшениями. Об этом сообщается на сайте ФТС России.

В аэропорту Минеральные воды таможенники обнаружили у 34-летней пассажирки, прилетевшей из Стамбула, 500 ювелирных изделий. В своем кожаном саквояже женщина везла более 2 килограммов серебряных подвесок, колец, браслетов и сережек. Ни одно из украшений не было указано в декларации.

Россиянка объяснила, что собиралась раздарить родственникам и близким все сувениры. По ее словам, их общая стоимость не превышает 100 тыс. руб., так как они являются копиями украшений Tiffany & Co, Bvlgari, Cartier и Chanel.

Однако сотрудники таможни изделия все же изъяли и отправили на экспертизу. В отношении перевозчицы возбуждено дело об административном правонарушении. Реальная стоимость и подлинность украшений устанавливается.

Ранее в Эстонии у россиянина конфисковали пиявок в пользу государства.

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