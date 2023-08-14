Стало известно, какие образования на коже могут быть предвестниками рака

Некоторые новообразования на коже могут перейти из доброкачественного состояния в злокачественное, поэтому их появление может стать предвестниками развития онкологических заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.

«Среди таких новообразований — кератоакантома, представляющая собой круглый или овальный узел красновато-синего или телесного цвета. В центре он имеет углубление, заполненное роговыми массами», — сообщила специалист.

Помимо этого, предраковым новообразованием является старческая кератома, которая представляет собой пятно размером до 2,5 см. Со временем оно может стать более плотным и потрескаться, его цвет — измениться с желтого на темно-коричневый. Кроме того, насторожить должен и кожный рог — образование желтого цвета конусообразной формы с красной каймой у основания. Потенциально опасным является пигментная ксеродерма, проявляющаяся в виде пятен, которые со временем превращаются в бородавчатые разрастания.

Антонова рекомендует сразу же обратиться к дерматологу, если были замечены какие-либо из перечисленных новообразований, чтобы определить, есть ли риск развития онкологии.

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