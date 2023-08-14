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Стало известно, какие образования на коже могут быть предвестниками рака

Дерматолог Антонова: кератоакантома может быть предвестником рака

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imago stock&people/Global Look Press

Некоторые новообразования на коже могут перейти из доброкачественного состояния в злокачественное, поэтому их появление может стать предвестниками развития онкологических заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.

«Среди таких новообразований — кератоакантома, представляющая собой круглый или овальный узел красновато-синего или телесного цвета. В центре он имеет углубление, заполненное роговыми массами», — сообщила специалист.

Помимо этого, предраковым новообразованием является старческая кератома, которая представляет собой пятно размером до 2,5 см. Со временем оно может стать более плотным и потрескаться, его цвет — измениться с желтого на темно-коричневый. Кроме того, насторожить должен и кожный рог — образование желтого цвета конусообразной формы с красной каймой у основания. Потенциально опасным является пигментная ксеродерма, проявляющаяся в виде пятен, которые со временем превращаются в бородавчатые разрастания.

Антонова рекомендует сразу же обратиться к дерматологу, если были замечены какие-либо из перечисленных новообразований, чтобы определить, есть ли риск развития онкологии.

Заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), онколог Павел Копосов до этого сказал, что людям старше 45 лет следует регулярно проходить обследования для предотвращения развития рака.

Медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей рассказал, что пациентов государственных клиник могут направить на процедуры в частные клиники бесплатно, если в первых отсутствует нужный специалист, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее врач предупредила о пяти настораживающих симптомах, которые могут появиться в полости рта.

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