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В Красноярске прошел фестиваль «Русское лето. Zа Россию»

Руководитель ОНФ в Красноярске: фестиваль «Русское лето. Zа Россию» стал еще масштабнее

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Красноярске 13 августа на острове Татышев, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Этим мероприятием мы показываем бойцам, которые находятся сейчас на военной операции, что мы ждем и заботимся о них. Фестиваль проходит уже во второй раз, рады отметить, что он стал еще масштабнее», — отметила руководитель исполкома «Народного фронта» в Красноярске Оксана Ларионова.

В рамках патриотического события выступили звезды российской эстрады – Юлианна Караулова, Стас Костюшкин и Дмитрий Певцов, региональные творческие коллективы, поэт Игорь Караулов. Всего масштабный проект при поддержке президентского фонда культурных инициатив охватит 26 городов в шести федеральных округах страны.

Также зрители посмотрели шоу «Сильнейшая нация мира» с экстремальными силовыми номерами: красочный турнир по армрестлингу на АРМ прицепе, поднятие природных камней на плечо, сборка-разборка оружия.

Завершил событие официальный гимн фестиваля. Организаторы записали его специально к событию, чтобы показать миссию проекта – единение россиян и дальнейшее развитие страны.

Проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также при участии «Народного фронта» и Общественной палаты России.

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