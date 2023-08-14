Родителям дали советы, которые помогут настроить ребенка на «учебный режим»

Родителям стоит начать мотивировать ребенка к учебе в школе за две недели до начала учебного года, чтобы помочь ему настроиться на «учебный» режим. Такой совет в беседе с RuNews24 дала практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психотерапевт Анна Гусева.

«Постепенное введение режима может облегчить для ребенка период адаптации к новым обстоятельствам. Необходимо поэтапно отрегулировать распорядок дня, который будет действовать в учебный период. Утренний подъем должен соответствовать времени, когда ребенку придется просыпаться на уроки», — отметила специалист.

По ее словам, дети в возрасте 6-7 лет бывают особенно активны с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00, поэтому все мероприятия, например, прогулки или посещения кружков, лучше запланировать на это время.

Психолог советует гулять не менее трех часов в день и постараться обеспечить сон или отдых после обеда. Можно прогуляться до школы, чтобы запомнить дорогу. Вечерние прогулки лучше завершать не позднее 20:00.

«Ложиться следует в 21 час, вставать в 7 часов. Перед сном рекомендуется поговорить с ребенком о трудностях и успехах в течение дня. В этом возрасте детям нужно делиться событиями и эмоциями с близким человеком», — заключила Гусева.

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