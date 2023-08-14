В Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже

Специальные службы Польши арестовали двух граждан России по обвинению в ведении шпионской деятельности на территории республики. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.

По его словам, россияне действовали в Кракове и Варшаве.

«Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы», — уточнил Каминьский.

Других подробностей глава МВД Польши не привел.

9 августа стало известно, что в Германии задержали сотрудника структуры Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержание произошло в городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе страны.

В конце июля сообщалось, что житель Донецкой народной республики (ДНР) стал фигурантом уголовного дела за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.