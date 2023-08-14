В Казани возле кремля появится музей истории котов

В трехэтажном особняке, расположенном в начале Большой Красной улицы недалеко от Казанского кремля, откроется музей истории казанских котов «Алабрыс», рассказала «Реальному времени» глава Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан Галина Шарафутдинова. Соответствующая заявка на регистрацию бренда уже подана.

Новый товарный знак планируют использовать для того, чтобы привлекать в Казань туристов.

«Реальная история казанских котов, которых в свое время указом императрицы Елизаветы специально привезли в Санкт-Петербург для истребления мышей в Эрмитаже, впечатляет. Я интересуюсь историей, культурой, мифологией наших мест, поэтому возникла идея создать музей в честь казанского кота, у которого есть определенное имя, и музей будет называться «Алабрыс» — это тоже историческое название. Я регистрирую данный товарный знак, чтобы закрепить его за собой», — поделилась предприниматель.

По словам Шарафутдиновой, образ кота будет олицетворять «мощь татарского народа». В музее уже начались оформительские работы, которые проводит художественная мастерская «Артроспись».

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