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В Казани возле кремля появится музей истории котов

Музей истории котов появится в здании на Большой Красной улице в Казани

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В трехэтажном особняке, расположенном в начале Большой Красной улицы недалеко от Казанского кремля, откроется музей истории казанских котов «Алабрыс», рассказала «Реальному времени» глава Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан Галина Шарафутдинова. Соответствующая заявка на регистрацию бренда уже подана.

Новый товарный знак планируют использовать для того, чтобы привлекать в Казань туристов.

«Реальная история казанских котов, которых в свое время указом императрицы Елизаветы специально привезли в Санкт-Петербург для истребления мышей в Эрмитаже, впечатляет. Я интересуюсь историей, культурой, мифологией наших мест, поэтому возникла идея создать музей в честь казанского кота, у которого есть определенное имя, и музей будет называться «Алабрыс» — это тоже историческое название. Я регистрирую данный товарный знак, чтобы закрепить его за собой», — поделилась предприниматель.

По словам Шарафутдиновой, образ кота будет олицетворять «мощь татарского народа». В музее уже начались оформительские работы, которые проводит художественная мастерская «Артроспись».

12 августа директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала, что музеи России восстанавливают советские культурные связи после попытки «отмены культуры». По ее словам, уже проводятся переговоры по поводу проведения совместных выставок с Бразилией и Мексикой.

Накануне Дептранс Москвы сообщил, что на Северном речном вокзале откроется фотовыставка к 140-летию российского велоспорта, передавала «Москва 24».

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка попала в больницу после обморока в «Музее пыток».

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