В Приморье жители одного из сел самостоятельно ремонтировали поврежденную дорогу до города

В Уссурийском районе Приморского края местные жители сами восстанавливали дорогу до города, разрушенную паводком. Об этом сообщает Telegram-канал «Коммунар Уссурийск».

Ремонт дороги прошел в районе села Корсаковка, которое оказалось отрезанным от города в результате повреждения дорожного полотна из-за паводка.

«У нас в районе от развилки полностью отсутствует дорога, поэтому помощи ждать неоткуда. Решили сделать хотя бы проезд, по которому можно добраться до села Борисовка, там есть аптека. К работе подключились и сельчане из Крауновки», — пояснили жители села.

Активисты договорились о совместных работах по восстановлению проезжей части в WhatsApp и вышли в назначенное время к Горбатому мосту. Там после ухода воды сошел асфальт, яму в котором решили закопать подручными материалами.

Принимавшие участие в мероприятии рассказали, что «пришедшая беда сплотила» местных жителей. Они также заявили, что общий чат стал важным источником информации, в котором участники делятся не только ей, но и продуктами, и лекарствами, а кроме того, пытаются помочь друг другу.

«К тому же мы народ неизбалованный, нам работать не привыкать!» — заключили авторы обращения.

Ранее в МЧС России заявили, что почти две тысячи домов в Приморье остаются без света из-за паводка.

До этого в Приморский край прибыли дополнительные силы спасателей для борьбы с паводком.