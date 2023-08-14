Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Приморье жители одного из сел самостоятельно ремонтировали поврежденную дорогу до города

В Приморье жители села Корсаковка сами восстанавливали дорогу после паводка

В Уссурийском районе Приморского края местные жители сами восстанавливали дорогу до города, разрушенную паводком. Об этом сообщает Telegram-канал «Коммунар Уссурийск».

Ремонт дороги прошел в районе села Корсаковка, которое оказалось отрезанным от города в результате повреждения дорожного полотна из-за паводка.

«У нас в районе от развилки полностью отсутствует дорога, поэтому помощи ждать неоткуда. Решили сделать хотя бы проезд, по которому можно добраться до села Борисовка, там есть аптека. К работе подключились и сельчане из Крауновки», — пояснили жители села.

Активисты договорились о совместных работах по восстановлению проезжей части в WhatsApp и вышли в назначенное время к Горбатому мосту. Там после ухода воды сошел асфальт, яму в котором решили закопать подручными материалами.

Принимавшие участие в мероприятии рассказали, что «пришедшая беда сплотила» местных жителей. Они также заявили, что общий чат стал важным источником информации, в котором участники делятся не только ей, но и продуктами, и лекарствами, а кроме того, пытаются помочь друг другу.

«К тому же мы народ неизбалованный, нам работать не привыкать!» — заключили авторы обращения.

Ранее в МЧС России заявили, что почти две тысячи домов в Приморье остаются без света из-за паводка.

До этого в Приморский край прибыли дополнительные силы спасателей для борьбы с паводком.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях