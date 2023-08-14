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В Забайкалье жертвами ДТП стали четыре человека

Крупное ДТП в Забайкалье унесло жизни четырех человек

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МВД РФ по Забайкальскому краю

В крупном дорожно-транспортном происшествии в Забайкальском крае четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще шесть человек были ранены, сообщает региональное управление МВД России.

Авария произошла ночью на федеральной автотрассе ЧитаЗабайкальск в районе населенного пункта Атамановка. По имеющимся предварительным данным, водитель автомашины «Лансер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хонда». Жертвами аварии стали пассажир «Лансера» и трое пассажиров «Хонды», включая двух детей. Еще шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди них тоже есть дети. По имеющейся информации, все несовершеннолетние пассажиры ехали в автомобиле «Хонда» без детских кресел.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль перевернулся в Лефортовском тоннеле в Москве после столкновения с грузовиком. В движущийся в правой полосе грузовик сзади врезалась легковая машина, после чего опрокинулась на бок. Автомобильное движение в Лефортовском тоннеле после ДТП было возобновлено.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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