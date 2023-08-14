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На авиашоу в США разбился истребитель

Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу «Гром над Мичиганом» в США

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Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ/РИА «Новости»

В штате Мичиган (США) рядом с аэропортом Уиллоу на авиашоу «Гром над Мичиганом» потерпел крушение самолет. Об этом сообщает издание Click on Detroit.

Уточняется, что пилоты успели катапультироваться, их нашли и доставили в медицинское учреждение. По словам представителя мероприятия, истребитель МиГ-23 упал перед жилым домом.

После ЧП шоу остановили, а зрителей попросили покинуть территорию.

Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов приступило к расследованию происшествия.

3 августа стало известно, что двухместный одномоторный самолет потерпел крушение на территории аэропорта Ван-Найс около Лос-Анджелеса (США).

До этого южнокорейское командование Военно-воздушных сил США заявляло, что американский истребитель F-16, по предварительным данным, рухнул при выполнении тренировочного полета недалеко от крупной военной базы Соединенных Штатов в Южной Корее.

Ранее в минобороны Австралии прокомментировали крушение вертолета.

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