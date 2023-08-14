В Нигере свергнутому президенту предъявят обвинения в госизмене

Военный совет, который был создан мятежниками, собирается предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности», — сказано в сообщении мятежников.

Накануне сообщалось, что полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку президента Мохамеда Базума, который был свергнут. Отмечалось, что в результате этого один из организаторов акции был задержан.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.