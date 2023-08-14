В Польше найдено захоронение ребенка, которого в XVII веке считали вампиром

Во время раскопок в польской деревне Пень археологи обнаружили захоронение ребенка-«вампира», сообщает Daily Mail.

Захоронение датируется XVII веком. Умершему ребенку было приблизительно пять-семь лет. Он был похоронен лицом вниз, а к его ноге был прикреплен навесной замок.

По мнению ученых, эти детали свидетельствуют о том, что ребенка в те времена считали вампиром и боялись, что при обычных похоронах он может встать из могилы и напасть на людей.

Археологи напомнили, что скелет ребенка был обнаружен на том же самом кладбище, где в прошлом году нашли останки женщины-«вампира». Рядом с шеей у нее находился серп, а замок крепился к большому пальцу левой ноги.

Всего на кладбище было найдено более трех десятков захоронений.

Ранее сообщалось, что ученые из Медицинской школы Икана разработали препарат для лечения «людей-вампиров», то есть имеющих редкие заболевания, которые делают пребывание на солнце болезненным. По оценкам исследований, эти заболевания поражают одного из каждых 75-200 тыс. белых людей. Солнечный свет активирует протопорфирин в кровеносных сосудах, что вызывает воспаление, повреждение клеток и сильную боль.

Ранее в Британии предложили варить покойников в щелочи ради спасения планеты.