В Свердловской области попытались поджечь военкомат

Житель Полевского в Свердловской области пытался поджечь военкомат, бросив в него коктейль Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Житель города Полевской бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь местного военкомата. Дверь загорелась, но быстро была потушена сторожем здания», — сказано в сообщении.

Уточняется, что после этого мужчина убежал, однако через несколько минут был задержан. Поджигателем оказался 45-летний местный житель.

12 августа Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 24-летнего Давронбека Юлдошева по подозрению в попытке поджечь военкомат.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге у мужчины изъяли пластиковую бутылку с бензином, когда он разгуливал по территории военкомата на Большой Монетной улице. Он показался полиции подозрительным, поэтому его обыскали. При этом объяснений случившегося у него не нашлось.

4 августа Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест женщину, которая подозревается в том, что подожгла столичный военкомат.

Ранее в Приморье задержали матроса, который попытался поджечь военкомат.