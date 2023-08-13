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Из-за песчаной бури в Иране пострадали более 700 человек

На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от последствий песчаной бури

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Ahmed Saad/Reuters

По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на замглавы Университета медицинских наук провинции.

По его данным, за прошедшие четыре дня в медицинские учреждения на  севере Систана и Белуджистана за помощью обратились не менее 733 человек, из них 58 вынуждены оставаться под присмотром специалистов. У пострадавших наблюдаются проблемы с дыхательной, сердечно-сосудистой и зрительной системами, отмечают врачи.

До этого в американском штате Иллинойс пыльная буря привела к многочисленным жертвам. Из-за стихии произошло несколько аварий на шоссе со смертельных исходом.

Сообщается о многочисленных жертвах после того, как пыльная буря привела к столкновению от 40 до 60 машин на шоссе.
Американские СМИ не приводят точное количество жертв, но известно, что более 30 пострадавших госпитализированы.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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