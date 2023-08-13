В Таиланде при падении с высоты погибла россиянка

Тело 32-летней россиянки нашли у семиэтажного дома в районе На-Джомтиен в таиландском курортном городе Паттайя. Об этом сообщает Pattaya News.

В публикации отмечается, что труп женщины обнаружили приблизительно в 7:00 (3:00 мск), рядом с ней полицейские встретили ее друга, владельца квартиры, 30-летнего россиянина. Подчеркивается, что мужчина находился в состоянии сильного нервного возбуждения и не смог четко ответить на вопросы дознавателей.

Представители правоохранительных органов обнаружили в квартиры следы употребления алкогольных напитков, но не нашли следы борьбы, подчеркивает издание.

Мужчину задержали до выяснения всех обстоятельств, в текущий момент он находится в камере временного содержания при полицейском участке.

По данным иммиграционной полиции Таиланда, несколько дней назад женщина обращалась в городской отдел ведомства из-за утери паспорта, она попросила выписку для подачи в посольство России и получения временной справки для возвращения на родину.

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