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В Таиланде при падении с высоты погибла россиянка

В Таиланде при падении с седьмого этажа погибла россиянка, ее сожитель задержан

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Depositphotos

Тело 32-летней россиянки нашли у семиэтажного дома в районе На-Джомтиен в таиландском курортном городе Паттайя. Об этом сообщает Pattaya News.

В публикации отмечается, что труп женщины обнаружили приблизительно в 7:00 (3:00 мск), рядом с ней полицейские встретили ее друга, владельца квартиры, 30-летнего россиянина. Подчеркивается, что мужчина находился в состоянии сильного нервного возбуждения и не смог четко ответить на вопросы дознавателей.

Представители правоохранительных органов обнаружили в квартиры следы употребления алкогольных напитков, но не нашли следы борьбы, подчеркивает издание.

Мужчину задержали до выяснения всех обстоятельств, в текущий момент он находится в камере временного содержания при полицейском участке.

По данным иммиграционной полиции Таиланда, несколько дней назад женщина обращалась в городской отдел ведомства из-за утери паспорта, она попросила выписку для подачи в посольство России и получения временной справки для возвращения на родину.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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