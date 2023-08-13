Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крымский мост открыли для движения автомобилей

Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта

close
100%
Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобилей по Крымскому мосту снова возобновлено. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.

По данным на 17:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 275 транспортных средств, время ожидания составляет около часа.

Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 280 машин, время ожидания составляет также около часа.

Ранее стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

12 августа Минобороны России сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО. Перед этим также сообщалось, что движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для проезда по альтернативному маршруту.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Атаки на Крымский мост
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях