Крымский мост открыли для движения автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту снова возобновлено. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.

По данным на 17:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 275 транспортных средств, время ожидания составляет около часа.

Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 280 машин, время ожидания составляет также около часа.

Ранее стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

12 августа Минобороны России сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО. Перед этим также сообщалось, что движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для проезда по альтернативному маршруту.