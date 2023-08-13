Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

12 августа Минобороны России сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО. Перед этим также сообщалось, что движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто.

Минобороны РФ заявляло, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

17 июля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале заявил, что причастных к взрыву на Крымском мосту нужно представить к высшим госнаградам.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.