Посетители Московского урбанфорума в «Лужниках» поборются за летний кубок «Игр ГТО»

На Московском урбанистическом форуме в «Лужниках» с 18 по 20 августа пройдут масштабные соревнования «Игры ГТО», сообщается на сайте форума.

«Более пяти тысяч человек будут бороться за летний кубок: им предстоит преодолевать за минимальное время упражнения из комплекса ГТО. Кроме того, гости смогут принять участие в шоу «Иду на рекорд», где постараются продемонстрировать максимальный результат в одной из дисциплин. Среди них вис на турнике, прыжки в длину, пресс, отжимания, рывок гири, подтягивание, гибкость и бег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в летнем кубке соревнований «Игры ГТО» можно участвовать бесплатно, но нужно подать заявку на сайте Федерации многоборья ГТО России до 15 августа.

В 2022 году Департамент спорта Москвы начал проект «ГТО в парках». Комплекс ГТО признан основой развития массового спорта, воспитания патриотизма и оздоровления нации. Тренировки проходят по выходным в теплое время года в 10 парках под руководством профессиональных инструкторов. С июня по октябрь 2022-го в проекте приняли участие более 6,5 тысячи москвичей.

Среди нормативов, которые можно выполнить в рамках проекта, — бег на разные дистанции, наклоны на гимнастической скамье, отжимания, прыжки в длину, рывок гири весом 16 килограммов, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине и виса лежа на низкой перекладине. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться.

Напомним, современный комплекс ГТО состоит из 18 ступеней в соответствии с возрастными группами населения в возрасте от шести лет, а также нормативов по трем уровням трудности. Они соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам. Нормативы и испытания направлены на определение уровня развития основных физических качеств человека — выносливости, силы, гибкости, а также скоростных возможностей.