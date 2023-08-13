На «Станции Манеж» Мосурбанфорума юных гостей встретят герои мультфильмов

Чебурашка и другие герои мультфильмов встретят детей и их родителей на выставке «Станция Манеж» Московского урбанистического форума, которая откроется в середине августа. Об этом сообщается на сайте форума.

Как рассказала заместитель начальника Московского метрополитена, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова, на выставке «Станция Манеж» будет интересно и взрослым, и детям.

«Взрослые увидят, как менялся транспорт столицы в последние годы, и ближе познакомятся с крупнейшими реализованными проектами. Дети смогут погрузиться в мир транспорта и больше узнать о том, как он устроен. А любимые герои мультфильмов не дадут маленьким гостям заскучать», — отметила она.

Отмечается, что в детской зоне посетители увидят Волка и Зайца из мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», Бо из «Оранжевой коровы», а также Малыша и Карлсона из одноименного мультфильма. С персонажами можно будет сделать памятные фото, а Чебурашку даже обнять.

Кроме того, в семейном досуговом центре детей ждет большая образовательная и развлекательная программа. Они смогут изучить правила безопасности и дорожного движения, получить игрушечные права для управления мотоциклом, освоить профессию осмотрщика подвижного состава, поучаствовать в мастер-классах и квестах. Предусмотрены и подарки от транспортного комплекса.

Напомним, выставка «Станция Манеж» пройдет с середины августа по 10 сентября и станет одной из площадок Московского урбанистического форума в Центральном выставочном зале «Манеж».