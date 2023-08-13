В Пскове 12 августа стартовал музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», сообщает пресс-служба фестиваля. За ближайшие четыре недели он охватит 26 городов в разных федеральных округах России.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» проходит в городе Пскове уже второй год подряд, и вновь площадкой для него стал Финский парк. Для взрослых и детей выступали успешные спортсмены, известные поэты и музыканты, среди которых группы «ПилОт», «АнимациЯ» и «Собор». Завершил концертную программу гимн патриотического фестиваля, посвященного лету и защитникам России.

Заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова отметила, что этот фестиваль не просто летний праздник, а возможность почувствовать единение с согражданами, проявить свои патриотические чувства и русский дух.

«Сегодня мы ясно понимаем, что патриотизм – это не только любовь к России, но и преданность Родине, готовность пожертвовать собой ради своей страны, как это делают сейчас участники СВО. Все эти смыслы находят отражение в программе фестиваля – в песнях, которые исполняют музыканты, в поэзии, которая звучит со сцены, в спортивных состязаниях на празднике. Россия – огромная страна, и русский патриотизм – это нечто совершенно особенное», — подчеркнула она.

Отмечается, что программа фестиваля позволила всем желающим активно проявить себя. Взрослые и дети участвовали в «Дворовых играх» от Арт-студии им. Детства, играли в баскетбол, сдавали нормы ГТО. Для тех, кто увлечен космосом, работали солнечные телескопы. Также работала экоплощадка от экологической библиотеки.

По мнению руководителя регионального исполкома «Народного фронта» в Псковской области Виктора Остренко, разнообразная программа фестиваля делает его интересным для горожан всех возрастов, здесь каждый может почувствовать себя активным участником событий.

«Наша общая задача с теми ребятами, которые сейчас на передовой, – прийти к победе. А победа достигается не только силой оружия и мужеством бойцов, но и силой артистического мастерства, силой духа каждого россиянина. Поэтому основная тема фестиваля в том, что нас многое объединяет, но самое главное – это Россия», — сказал он.

Напомним, проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, «Народного фронта» и Общественной палаты России.