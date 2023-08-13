Приют отказался направить в британский парламент кота из-за нашествия грызунов

Вестминстерский дворец, где находится парламент Великобритании, переживает настоящее нашествие грызунов, но центр по спасению животных отказал в просьбе палаты общин отправить туда кота. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Свой отказ приют мотивировал тем, что британский парламент — неподходящая среда для кота, так как для животного могут представлять опасность ядовитые ловушки для грызунов.

«Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов», — цитирует издание слова представителя центра по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home.

Издание подчеркнуло, что использование токсичных ловушек связано с нашествием крыс и мышей.

В конце июля мусорщик из Шотландии сфотографировал «суперкрысу» размером с кошку. По словам мужчины, он до этого никогда не сталкивался с настолько большим грызуном.

Ранее биологи защекотали крыс до писка, чтобы найти секрет их игривости.