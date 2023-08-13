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В Приморье начали сбор гумпомощи для пострадавших при паводке

Губернатор Приморья Кожемяко сообщил о начале сбора гумпомощи в связи с паводком

Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что в регионе начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим при паводке. Данные размещены в Telegram-канале чиновника.

Сообщается, что центры сбора гумпомощи открыты во Владивостоке по адресам ул. Давыдова, 9 и ул. Светланская, 43, а также по адресам Проспект Мира, 39 и Находкинский проспект, 16 в Находке.

«Люди уже несут вещи и продукты в пункты временного размещения эвакуированных, в администрации муниципалитетов. Стихия вновь показала сплоченность приморцев», — прокомментировал ситуацию Кожемяко.

Ранее спасатели из Хабаровского края прибыли на помощь в пострадавшее от паводков Приморье.

12 августа правительство Приморского края сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.

До этого жительница Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске. Во время потопа в регионе в водопроводную трубу затянуло двоих детей, их ищут.

На этом фоне жителей Приморья предупредили о новых тайфунах.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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Паводки в Приморье
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