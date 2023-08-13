В Петербурге девушка попала в больницу после обморока в «Музее пыток»

Девушка-подросток попала в больницу после обморока на выставке в Санкт-Петербурге, которая должна была погрузить в атмосферу средневекового правосудия, пишет «Фонтанка».

По данным издания, в детскую больницу имени святой Марии Магдалины поступила 16-летняя пациентка. По ее словам, она потеряла сознание в «Музее пыток» на Невском проспекте. В результате падения девушка получила закрытую черепно-мозговую травму.

Выставку можно посещать без родителей лицам старше 12 лет, но организаторы не рекомендуют приходить детям, беременным и впечатлительным людям.

Судя по отзывам о мероприятии, некоторые посетители уходили с экскурсии в полуобморочном состоянии.

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