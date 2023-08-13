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В Чехии украинец изнасиловал девочку и спрятал ее в мешке

Novinky: в Чехии украинец изнасиловал 15-летнюю девочку и спрятал ее в мешке

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Depositphotos

Жители чешского города Пльзень призвали протестовать против украинцев после того, как один из них изнасиловал 15-летнюю девочку и спрятал ее в мешке. Об этом сообщает издание Novinky.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова, 18-летний молодой человек, который уже длительное время проживает в Чехии, 10 августа пригласил 15-летнюю девушку на прогулку. Затем злоумышленник отвел ее в лес, связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал ее. После этого он порезал пострадавшую ножом и, угрожая расправой, завернул ее в мешок и кинул в овраг.

По информации издания, девушка притворилась мертвой, тем самым она спасла себе жизнь. Она выбралась из мешка и обратилась за помощью. Скорая доставила пострадавшую в больницу. Через несколько часов после происшествия полиция задержала преступника.

Ранее член парламента Великобритании и бывший министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд заявил, что около 100 тыс. украинских беженцев, сейчас находящихся в стране, после истечения срока их виз в 2025 году могут быть вынуждены покинуть британскую территорию.

До этого финские фермеры пожаловались на беженцев с Украины, которые не хотят заниматься сезонным сбором ягод, чтобы не потерять социальные пособия.

Ранее украинские беженцы упрекнули певицу Лободу в поддержке России.

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