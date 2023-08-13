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Власти Снигиревки сообщили об аресте местных жителей за пророссийские взгляды

Барбашов заявил, что за пророссийские взгляды арестованы 19 жителей Снигиревки

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Власти Украины проводят облавы на пророссийски настроенных жителей Снигиревского района на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил глава администрации района Юрий Барбашов.

По его словам, в этом районе прошла облава, были задержаны 19 человек.

«Среди них нет тех, с кем мы поддерживали контакт. Ищут именно тех, кто сотрудничает (с РФ), у кого пророссийские взгляды. По доносам людей просто арестовывают», — заявил Барбашов.

Как указал чиновник, это свидетельствует о том, что город Снигиревка «будет логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра и проводится зачистка, чтобы нам поступало меньше информации о перемещении войск».

25 июля Юрий Барбашов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Снигиревке накапливают силы для планируемого форсирования реки Днепр.

До этого он рассказал, что Украина проводит репрессии в отношении жителей Снигиревки, которые получали гуманитарную помощь от РФ, их дома помечаются специальными знаками.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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