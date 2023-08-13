Военных строителей наградили в Мариуполе

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам Военно-строительного комплекса Минобороны РФ, которые принимали участие в восстановлении гражданской инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов новых регионов Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство.

Иванов поблагодарил их за профессионализм и самоотверженность, которые они проявили «при строительстве в кратчайшие сроки столь важных и значимых для наших граждан объектов».

«Зачастую находясь под обстрелами, подвергая свои жизни и здоровье прямой опасности, вы продолжаете созидать на благо нашей страны. Еще раз благодарим Вас за Ваш трудовой и личный подвиг. Новых свершений и успехов в дальнейшей работе!» — сказал он.

Как заявили в Минобороны, награды получили 30 человек.

12 июня 2023 года мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что город восстановят за три года. Градоначальник отметил, что на данный момент ведутся работы по восстановлению 1,8 тыс. объектов, среди которых — жилые дома, коммунальная и социальная инфраструктура.

В мае президент РФ Владимир Путин открыл трамвайное движение в Мариуполе.

Ранее французский журналист заявил, что его поразил масштаб восстановления Мариуполя.