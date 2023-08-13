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Названы самые популярные города для отдыха осенью

Сочи и Ереван стали самыми популярными городами у россиян для путешествий осенью

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Артур Лебедев/РИА Новости

Специалисты Туту проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователями и выяснили самые популярные регионы и страны, в которые самостоятельные российские туристы планируют отправиться в путешествие это осенью. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данную компанию.

По ее информации, 85% из этих туристов планируют путешествовать по РФ. Ближнее зарубежье планируют посетить 8,8% туристов, а дальнее – 6,2%.

Как отметили эксперты, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград стали самыми популярными городами для осенних путешествий по России. Далее идут Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.

По данным Туту, Ереван, Баку, Ташкент, Гянджа, Самарканд, Бишкек, Астана и Минск являются наиболее востребованными городами ближнего зарубежья.

Среди дальнего зарубежья наиболее востребованы Стамбул, Анталья и Тель-Авив. Далее в рейтинге популярности идут Касабланка, Дубай, Бангкок, Пхукет и Даламан.

В середине июля совместное исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel, туроператора RussiaDiscovery и Российского союза туриндустрии показало, что Республика Алтай, Дагестан и республика Северная Осетия вошли в топ самых популярных направлений для приключенческого туризма в России — путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям.

Ранее Путин оценил перспективы внутреннего туризма в России.

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