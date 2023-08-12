ПСБ открыл новый офис в Мариуполе

ПСБ открыл в Мариуполе новое отделение для клиентов – физических лиц, сообщает пресс-служба банка.

В церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и председатель правительства республики Евгений Солнцев.

С открытием нового офиса по адресу проспект Адмирала Лунина, д. 33 сеть ПСБ в городе теперь насчитывается 10 отделений, включая мобильные офисы, и 246 - в республике в целом.

Кроме того, в ближайшее время ПСБ планирует открыть в Мариуполе еще 10 дополнительных офисов.

Также в Мариуполе состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса «ПСБ Арена». В мероприятии приняли участие Петр Фрадков, Денис Пушилин, Евгений Солнцев и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Спортивный объект будет возведен при финансовой поддержке ПСБ.

«Сегодня Донецкая народная республика, обладающая колоссальным социально-экономическим потенциалом, идет по пути восстановления общественной инфраструктуры, развития экономики, выстраивания финансовой системы. ПСБ принимает непосредственное участие во всех этих масштабных процессах. Оставаясь надежным партнером населения и бизнеса, ПСБ помогает решать самый разнообразный спектр вопросов — от повседневных финансовых задач до реализации проектов государственной важности, таких как создание объектов спортивной инфраструктуры, которые дают дополнительные возможности для развития детского и массового спорта», — добавил Фрадков.