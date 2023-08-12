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В Дагестане сообщили о гибели подростка, пострадавшего при взрыве газа

Минздрав: скончался пострадавший в результате взрыва газа в Дербенте подросток

В Дагестане в результате взрыва газа в частном доме в Дербенте скончался пострадавший подросток. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство здравоохранения республики.

«После 9 часов интенсивной терапии, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет, получившего ожоги при хлопке газа в городе Дербенте. С самого начала состояние его оценивалось как крайне тяжелое, более 95% поражения площади тела, искусственная вентиляция легких», — сказано в сообщении.

12 августа в пресс-службе Минздрава Дагестана заявляли, что в результате взрыва газа в частном доме в Дербенте подросток получил ожоги более 95% тела, у его матери ожоги 90% поверхности тела. Уточнялось, что при ЧП пострадала семья — двое взрослых и трое их детей. У мужчины были выявлены ожоги 60% тела, двое других детей выписаны в удовлетворительном состоянии.

До этого сообщалось, что в Москве электросамокат воспламенился в квартире, где находились пять человек. Инцидент произошел на Минской улице в районе Раменки. Трое детей получили сильные ожоги верхних дыхательных путей.

Ранее россиянка получила 80%-й ожог тела, разжигая вместе с внуком угли в мангале.

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