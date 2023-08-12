В Перми горит целлюлозно-бумажный комбинат

На территории Пермского целлюлозно-бумажного комбината в деревне Голованово произошел пожар площадью 500 кв. м. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС, пожар начался с возгорания автомобиля КАМАЗ, после чего загорелся опил.

Сообщается, что возгорание произошло около 17.00 (15.00 мск) на улице Бумажникова, в борьбе с огнем участвуют 20 человек.

Подчеркивается, что возгорание не привело к жертвам и трамвам.

Ранее МЧС собщило, что пожарные ликвидировали открытое горение СТО и автомагазинов в Ингушетии.

Спасатели локализовали огонь на площади 340 квадратных метров в 15:30. Сообщение о пожаре на улице Муталиева поступило в дежурную смену в 13:57.

В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты. В тушении участвовали 28 спасателей и восемь машин.

Накануне в ведомстве предупредили, что в Ингушетии ожидается сильная жара — 40°. Силы и средства МЧС перевели в режим повышенной готовности.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».