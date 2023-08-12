Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму рассказали о количестве автомобилей перед пунктом досмотра

В Крыму заявили о двухчасовом ожидании перед пунктом досмотра

close
100%
«КерчьИНФО»' class="item-image" >
Телеграм-канал «КерчьИНФО»

В Крыму назвали количество автомобилей, которые стоят в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани и Керчи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональный оперативный штаб.

«По состоянию на 18:00 в Республике Крым со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 436 транспортных средств, время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится  573 транспортных средства, время ожидания около двух часов», — сказано в сообщении.

По информации оперштаба, часом ранее со стороны Тамани в очереди находится 561 автомобиль, а со стороны Керчи — 711.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позже движение было восстановлено.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях