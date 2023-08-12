В Крыму рассказали о количестве автомобилей перед пунктом досмотра

В Крыму назвали количество автомобилей, которые стоят в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани и Керчи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональный оперативный штаб.

«По состоянию на 18:00 в Республике Крым со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 436 транспортных средств, время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 573 транспортных средства, время ожидания около двух часов», — сказано в сообщении.

По информации оперштаба, часом ранее со стороны Тамани в очереди находится 561 автомобиль, а со стороны Керчи — 711.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позже движение было восстановлено.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.