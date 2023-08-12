В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в восточной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 8 км к юго-западу от города Малатья с населением более 440 тыс. человек. Очаг подземных толчков специалисты зафиксировали на глубине 17 км. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

10 августа землетрясение магнитудой 5,6 произошло также на востоке Турции. В тот же день Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,2 в провинции Диярбакыр, на юго-востоке страны.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале августа министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой свыше 7,0. По его словам, около 1,5 млн единиц жилого фонда этого многомиллионного города попало в зону риска.

Ранее известный сейсмолог Джеляль Шенгер предрек, что новое землетрясение принесет Турции голод и эпидемии.