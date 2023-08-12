Польша вынесет на референдум вопрос о повышении пенсионного возраста

Вопрос о повышении пенсионного возраста вынесут в Польше на референдум. Об этом сообщила экс-премьер республики, депутат Европарламента Беата Шидло, передало РИА Новости.

«Очередной вопрос референдума: поддерживаешь ли ты повышение пенсионного возраста», — заявила Шидло в опубликованном видеообращении.

Он подчеркнула, что голос обычных поляков «является самым важным». Евродепутат напомнила, что пенсионный возраст в данный момент составляет в Польше 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Также одновременно с парламентскими выборами, которые назначили на 15 октября, в стране запланировали референдум по вопросу приема мигрантов в рамках европейской программы релокации. Председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский предложил узнать мнение поляков и по проблеме приватизации государственных предприятий. Пока власти не объявляли, собираются ли проводить три референдума одновременно.

В мае бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать.

Ранее артисты Большого театра столкнулись с проблемами из-за пенсионной реформы.