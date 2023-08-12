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В Одесской области официально открыли морские пляжи

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об открытии морских пляжей для отдыхающих

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Depositphotos

Власти Одесской области официально объявили об открытии местных морских пляжей для отдыхающих. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Зоны для купания и оздоровления официально открыты», — написал он, уточнив, что уже работают шесть пляжей.

В дальнейшем число зон для купания увеличат по мере проведения проверок. По словам Кипера, открытие пляжей стало возможным после подписания совместного с командующим оперативной стратегической группировкой войск «Одесса» Эдуардом Москалевым приказа о доступе людей к прибрежной зоне.

Глава Одесской областной военной администрации отметил, что на пляжах туристы могут загорать и купаться с 08:00 до 20:00. Но выход в акваторию Черного моря любых плавсредств, кроме принадлежащих спасательным службам, запрещают. Зоны отдыха должны быть оборудованы защитными сетями, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями и укрытиями.

Кипер обратил внимание, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам.

В середине июня на пляжах Одессы обнаружили возбудителя холеры.

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