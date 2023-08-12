«Я их слезно умоляла»: жительница Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске

Жительница Приморского края, где прорвало дамбу из-за обильных осадков, рассказала «Газете.Ru», что ночью затопило дом ее родителей в Уссурийске. По словам Ирины, утром мать и отец самостоятельно эвакуировались в центр содержания.

«Дом родителей затопило вчера вечером. От калитки вода пришла быстро, буквально за час. В полночь вода уже была в доме. На данный момент воды больше, чем по пояс, и продолжает прибывать. Сегодня я их слезно умоляла, чтобы шли в центр содержания. Эвакуировались туда родители сами, их покормили. Сейчас их перевозят в какое-то общежитие, где развернуты спальные места и организованы обеды», — сказала Ирина.

12 августа в Приморском крае прорвало дамбу из-за обильных осадков. В результате происшествия затопило Уссурийск и Спасск-Дальний. Накануне в регионе выпала практически месячная норма осадков — 117 миллиметров. На ситуацию отреагировал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. По его словам, серьезной опасности для жителей нет, так как заранее была объявлена эвакуация. Введен режим ЧС.

По информации ГУ МЧС по региону, в ночь на субботу вода отрезала дороги к 31 населенному пункту Приморья, различные подтопления еще в 17 муниципалитетах. По информации ведомства, подтопленными оказались 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог.

Уссурийская прокуратура и администрация сейчас изучают обращения местных жителей на горячие линии экстренных служб и в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

Ранее в Краматорске прорвало дамбу водохранилища из-за непогоды.