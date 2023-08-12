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Нутрициолог рассказала, какие грибы повышают либидо

Нутрициолог Царева заявила, что лисички и белый гриб повышают либидо

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Лисички и белый гриб богаты витаминами группы В, магнием и железом, поэтому отлично повышают женское и мужское либидо, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царева. По словам эксперта, усилить эффект помогут специи-афродизиаки.

«Ключевыми факторами для подъема энергии и восстановления сил являются сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин Д. Лидером по составу этих полезных нутриентов являются грибы. Пальму первенства я бы отдала лисичкам. Эти грибы содержат практически весь комплекс витаминов B, что делает их уникальными. Они также богаты магнием, железом, витаминами С, PP, А, D2, микроэлементами и аминокислотами. На втором месте — белый гриб. В нем много белка (15% суточной нормы) и витаминов группы В и D», — сказала Царева.

А чтобы не потерять ни один полезный компонент, специалист посоветовала употреблять в пищу свежие грибы с минимальной термической обработкой.

«В блюда с грибами обязательно добавляйте специи, которые, как известно, являются афродизиаками и помогут усилить нужный вам эффект. К ним можно отнести кардамон, карри, имбирь и красный перец. Они являются отличными антиоксидантами», — пояснила Царева.

Чтобы грибы лучше усваивались, их стоит употреблять с зеленью и овощами в обработанном виде.

Ранее врач объяснила, почему опасно покупать и собирать грибы возле дороги.

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