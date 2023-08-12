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В Житомире прекратили подачу воды из-за аварии

«Житомирводоканал»: Житомир остался без водоснабжения из-за аварии

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Pexels

Город Житомир в северо-западной части Украины остался без водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные компании «Житомирводоканал».

«В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на сетях водоотвода, «Житомирводоканал» вынужден прекратить водоснабжение города», — отметили в компании, не уточнив причину аварии.

В «Житомирводоканале» обратили внимание, что отключения начались с 08:00 мск. Водоснабжение, по предварительным данным, восстановят не ранее 20:00 мск. Аварийно-ремонтные бригады уже выехали на место и начали работы. В сообщении компании назвали точки и график подвоза воды местным жителям.

Житомир — административный центр Житомирской области. По информации на 2022 год, население города составляло 1,8 млн человек.

10 августа обстрелы ВСУ привели к отключению воды в донецком городе Светлодарск. Во время атак в поселке Луганское (Залугань) повредили линию электропередачи. В результате местная насосная станция осталась без электроснабжения.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.

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