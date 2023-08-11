В Дагестане произошел конфликт с участием около 100 человек

В главном управлении МВД Российской Федерации по республике Дагестан заявили, что в Ногайском районе региона около ста человек подрались из-за музыки. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Дагестану Гаяна Гуриева подчеркнула, что конфликт произошел накануне вечером между жителями сел Шумели и Батыр-Мурза.

По ее словам, жителей одного из них мог возмутить или репертуар соседей, или громкость музыки, но в итоге произошел конфликт.

«Разбираться стали уже сегодня, во второй половине дня, и каждый — с привлечением сторонников из числа жителей своего села», — подчеркнула Гуриева.

В публикации подчеркивается, что около 100 человек собрались на пустыре Ногайского района приблизительно в 18:30 мск.

На место выехали сотрудники полиции, а также руководство республиканского МВД и представители администрации района.

До этого стало известно, что Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц компании «Россети Северный Кавказ» и филиала «Дагэнерго» из-за частых и длительных перебоев со светом в российском регионе.

Ранее петербургские полицейские задержали активных участников массовой драки, которая произошла 7 августа в Пугаревском карьере.