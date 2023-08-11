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На озере в Нижегородской области пожилой мужчина залез в трусы к 11-летней девочке

На пляже под Нижним Новгородом заметили педофила, пристававшего к школьнице

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Pexels

Неизвестный домогался ребенка у озера в Нижегородской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Жесть Нижний Новгород 18+».

Инцидент произошел 11 августа на пляже на Юрасовском озере в городе Бор. Отдыхающие, ставшие свидетелями домогательств пожилого мужчины, рассказали, как он пытался завести разговор с маленькими пловчихами, стоя в воде, и там же якобы трогал их.

По их словам, от действий злоумышленника пострадала как минимум одна школьница. 11-летняя девочка, рыдая, выбежала из воды и объяснила, что к ней в трусы залез незнакомец.

«Полицию вызвать не успели. Мать ребенка избила его тапкой и он убежал. И мужчин рядом нет. Мамы с детьми одни. Скрутить некому даже. Будьте осторожны! Не отпускайте детей одних!» — предупредила отдыхающих очевидица.

Ранее на Тайване 13-летнюю девочку изнасиловали во время операции под прикрытием.

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