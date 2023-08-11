Организаторы Московского урбанфорума рассказали о главных событиях предстоящих выходных

12 августа на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе пройдет творческая встреча со Стасом Михайловым, а 13 августа на лекции «Культурный ЗОЖ» выступил стендап-комик Андрей Бебуришвили, сообщают организаторы мероприятий.

В субботу в 16:00 народный артист России, лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон» Стас Михайлов ответит на вопросы гостей площадки и исполнит свои хиты.

В воскресенье в то же время на лекции «Культурный ЗОЖ» стендап-комик Андрей Бебуришвили вместе с экспертами и гостями форума будут выяснять, какими были правила ЗОЖ и болезни в разных культурах и эпохах.

В качестве экспертов на лекцию приглашены искусствовед, основательница Академии OP-POP-ART и галереи Postrigay Gallery Анастасия Постригай, заместитель руководителя столичного Департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы ДЗМ, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников и др.

Вход на оба мероприятия свободный, уточняют организаторы.