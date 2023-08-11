BMW с правительственными номерами загорелась на севере Москвы

На севере Москвы загорелся автомобиль автобазы управделами президента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«BMW с правительственными номерами загорелся на Ленинградском проспекте Москвы», — уточнили в сообщении.

Машина вспыхнула на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, двигатель иномарки самовоспламенился, в результате частично выгорел салон.

Telegram-канал Baza уточнил, что официально информацию о принадлежности автомобиля не подтвердили. Издание ссылается на данные из открытых источников.

11 августа неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейскую машину в Подмосковье. Двумя днями ранее полиция задержала поджигателя автомобилей в Санкт-Петербурге. Им оказался 40-летний житель Мурино. Задержанного поместили в изолятор.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.