Медико-социальную экспертизу смогут проводить обезличено

Минтруд России разработал порядок проведения медико-социальной экспертизы только на основании медицинских сведений, без доступа к личным данным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Планируется, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2024 года.

«Мы предлагаем ввести с 1 января 2024 года порядок проведения медико-социальной экспертизы без доступа к личным данным гражданина, только на основании медицинских сведений», — цитирует пресс-служба слова замглавы Минтруда России Алексея Вовченко.

Он обратил внимание, что направления на экспертизу распределят между бюро всех регионов, вне зависимости от места жительства гражданина. С результатами пациенты смогут ознакомиться в личном кабинете на портале госуслуг. В министерстве обратили внимание, что новый формат позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой и объективной.

Если гражданин не согласен с решением МСЭ, он сможет его обжаловать в бюро по месту жительства.

В мае 2022 года Минтруд объявил о новых правилах получения документов об инвалидности.

Ранее стало известно, что Минтруд может расширить возможности трудоустройства людей с инвалидностью.