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В Башкирии подтвердили вспышку птичьего гриппа

Ветеринарный Госкомитет Башкирии подтвердил вспышку птичьего гриппа в селе Авдон

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Depositphotos

Результаты лабораторных исследований подтвердили вспышку птичьего гриппа на территории «Башкирской птицефабрики» в селе Авдон Уфимского района. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ветеринарии.

Сотрудники Управления ветеринарии 10 августа взяли на территории предприятия материал для лабораторного исследования. Сегодня по его результатам вспышка птичьего гриппа на птицефабрике подтвердилась.

По информации Telegram-канала «@Ufa_rb», «Башкирская птицефабрика» в связи с произошедшим приостанавливает реализацию своей продукции сроком на полгода. Предприятие также призвало партнеров изъять продукцию, отгруженную после 30 июля года и утилизировать.

Ранее очаг птичьего гриппа обнаружили в Нижегородской области.

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