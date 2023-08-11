В Башкирии подтвердили вспышку птичьего гриппа

Результаты лабораторных исследований подтвердили вспышку птичьего гриппа на территории «Башкирской птицефабрики» в селе Авдон Уфимского района. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ветеринарии.

Сотрудники Управления ветеринарии 10 августа взяли на территории предприятия материал для лабораторного исследования. Сегодня по его результатам вспышка птичьего гриппа на птицефабрике подтвердилась.

По информации Telegram-канала «@Ufa_rb», «Башкирская птицефабрика» в связи с произошедшим приостанавливает реализацию своей продукции сроком на полгода. Предприятие также призвало партнеров изъять продукцию, отгруженную после 30 июля года и утилизировать.

Ранее очаг птичьего гриппа обнаружили в Нижегородской области.