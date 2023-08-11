Кабмин Украины разрешил импорт запчастей к военной технике без разрешения

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинское правительство разрешило импортировать запчасти к военной технике без разрешения Госэкспортконтроля. Об этом говорится в сообщении кабмина страны.

«К перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля, мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике. В том числе речь идет о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты пилотируемых летательных аппаратов», — сказала Свириденко.

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук написал в своем Telegram-канале, что кабмин 28 июля согласовал увольнение замминистра обороны Александра Полищука. Мельничук добавил, что тем же решением была уволена Татьяна Емельянова с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы Украины.

29 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-замминистра иностранных дел Мельника послом в Бразилии, а Александра Полищука — украинским представителем в Индии. Кроме того, посол Украины в Перу Юрий Полюхович был назначен главой дипмиссии страны в Колумбии по совместительству.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».