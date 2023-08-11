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В Грузии увеличилось число жертв схода оползня

Минрегионразвития Грузии: число жертв схода оползня в Грузии достигло 24

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Спасатели в Грузии обнаружили тела еще двух человек в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития страны Ираклий Карселадзе, передает ТАСС.

«Сегодня обнаружены три тела и один фрагмент тела. Согласно утренним данным было обнаружено одно тело и сейчас добавились еще два», — сказал он.

Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия увеличилось до 24.

6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что курорт Шови в стране больше не существует из-за полного уничтожения в результате схода оползня.

До этого Карселадзе в интервью телеканалу «Рустави 2» говорил, что спасатели не могут установить связь с порядка 50 людьми, которые находятся в зоне схода оползня в высокогорном районе Рача у гостиницы «Сансет Шови».

Днем 3 августа на территории гостиницы «Сансет Шови» сошел оползень, в результате чего были разрушены мосты и дороги, ведущие к отелю.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявлял 7 августа днем траура из-за жертв во время схода оползня в Шови.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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