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СК просит арестовать директора склада, на котором прогремел взрыв в Сергиевом Посаде

СК просит арестовать директора склада в Сергиевом Посаде, где случился взрыв

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Следствие просит арестовать гендиректора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева после взрыва на складе в Сергиевом Посаде. Об сообщает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании Сергею Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Ранее дочь Чанкаева, на чьем складе в Сергиевом Посаде произошел взрыв, рассказала о подозрительных звонках с иностранных номеров. По словам женщины, неизвестные связывались с ней после инцидента через Telegram и Viber. Номера отправителей предположительно были украинскими или польскими.

Как правило, женщина получала сообщения, но был и звонок, который телефон определил как вызов с польского номера. Абонент использовал нецензурную лексику и благодарил «за выполненную работу».

Отец женщины на данный момент задержан. Ранее его доставили на допрос после крупного взрыва в его ангаре 9 августа. Сообщается о том, что количество пострадавших от хлопка превысило 40 человек.

Ранее в Астрахани 12 человек пострадали после взрыва газа в доме.

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