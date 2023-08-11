Дочь президента Нигера рассказала об условиях его содержания

Отстраненный от власти мятежниками нигерский президент Мохамед Базум, которого насильно удерживают в президентском дворце вместе с женой Хаджой Хадизой и сыном Салемом, испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на дочь главы государства Зазию Базум.

«Они больше не могут есть еду из холодильника. У них нет мяса или свежих овощей. Единственное, что они едят сейчас, — это продукты вроде риса и пасты, что плохо сказывается на их здоровье. Нельзя есть только рис и пасту днем и ночью», — сказала дочь президента.

Она также добавила, что у удерживаемых в замке ее родственников нет доступа к чистой воде.

Кроме того, по словам Базум, мятежники отключили во дворце главы государства электричество и не дают врачам обследовать лидера Нигера.

Дочь президента подчеркнула, что совершившие госпереворот в Нигере оказывают на ее отца психологическое давление, чтобы он подписал «письмо об отставке».

До этого сообщалось, что руководители генштабов вооруженных сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки намерены провести встречу в столице Ганы Аккре 12 августа с целью обсуждения дальнейшего плана действий по урегулированию ситуации в Нигере.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.