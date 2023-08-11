Иностранцев задержали в Тверской области за 50 закладок с метадоном, оставленных в городе

В Тверской области мигранты сделали 50 закладок с метадоном за несколько часов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

В Нелидово задержали двух выходцев из Средней Азии. По данным ведомства, задержанным 25 и 29 лет. Они, как было установлено, зарабатывали деньги, делая тайники-закладки с наркотическим веществом.

За несколько часов молодые люди оставили в черте города 50 свертков, то есть распространили более половины своих запасов — в момент задержания у злоумышленников оставались 15 свертков. Остаток был изъят оперативниками. В ходе следственной проверки правоохранители нашли и изъяли еще 27 аналогичных порций.

Мигрантов обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере. На счету обвиняемых 28 эпизодов противоправных действий.

Дело направлено в суд. Фигурантам грозит лишение свободы от 10 до 20 лет.

Ранее в Петербурге задержали 20-летнего вандала, изрисовавшего фасады домов рекламой наркотиков.