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Пол провалился под посетителями магазина в Иркутской области и попал на видео

Под посетителями магазина стройматериалов в Иркутской области провалился пол

В одном из магазинов стройматериалов в Усть-Илимске Иркутской области прямо под ногами людей провалился пол. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

Пол магазина начал проваливаться прямо под ногами сотрудников и посетителей магазина. Часть людей успела отбежать, но некоторые оказались в образовавшейся яме, куда также начали падать коробки с товаром.

Успевшие избежать падения люди помогли выбрать тем, кто упал. Детали произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Белоруссии во время прогулки в старом здании под ребенком также провалился пол.

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