Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС не смогут восстановить в ближайшее время

На восстановление Каховской гидроэлектростанции после разрушения дамбы потребуется больше времени. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится», — сказал чиновник.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.

Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена. Рассматривается в том числе версия о том, что к обрушению привели старые повреждения на ГЭС.

В июле заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло во время заседания Совета Безопасности сообщала, что вызванное разрушением Каховской ГЭС затопление усугубило нестабильность на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Ранее сообщалось, что исторические артефакты со дна Каховского водохранилища распродают нелегалы.